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Иран увеличит экспорт нефти в ответ на санкции США

Экономика и бизнес
10 июля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Первый вице-президент республики Эсхак Джахангири добавил, что "в сложившейся ситуации целесообразно увеличить производство и экспорт стали"

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ТАСС, 10 июля. Иран увеличит объемы экспорта нефти до максимума в ответ на санкции США. Как сообщило во вторник агентство Fars, об этом заявил первый вице-президент республики Эсхак Джахангири.

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"Враг [США] хочет полностью остановить экспорт наших товаров: нефти, стали, меди. В ответ на санкции США Иран планирует увеличить экспорт своей нефти до максимума", - заявил Джахангири. Он также добавил, что "в сложившейся ситуации целесообразно увеличить производство и экспорт стали".

Экстерриториальные санкции США начнут вводиться в несколько этапов уже летом и самым непосредственным образом затронут интересы иностранных компаний в Иране. Ранее в Госдепартаменте пояснили, что первая часть ограничений будет восстановлена 6 августа и охватит автомобилестроительный сектор Ирана и торговлю золотом, оставшиеся санкции вступят в силу 4 ноября и затронут энергетическую отрасль страны. При этом в Вашингтоне открыто заявляют, что нацелены "до нуля" сократить доходы Тегерана от продажи нефти.

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