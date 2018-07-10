Иран увеличит экспорт нефти в ответ на санкции США

ТАСС, 10 июля. Иран увеличит объемы экспорта нефти до максимума в ответ на санкции США. Как сообщило во вторник агентство Fars, об этом заявил первый вице-президент республики Эсхак Джахангири.

"Враг [США] хочет полностью остановить экспорт наших товаров: нефти, стали, меди. В ответ на санкции США Иран планирует увеличить экспорт своей нефти до максимума", - заявил Джахангири. Он также добавил, что "в сложившейся ситуации целесообразно увеличить производство и экспорт стали".

Экстерриториальные санкции США начнут вводиться в несколько этапов уже летом и самым непосредственным образом затронут интересы иностранных компаний в Иране. Ранее в Госдепартаменте пояснили, что первая часть ограничений будет восстановлена 6 августа и охватит автомобилестроительный сектор Ирана и торговлю золотом, оставшиеся санкции вступят в силу 4 ноября и затронут энергетическую отрасль страны. При этом в Вашингтоне открыто заявляют, что нацелены "до нуля" сократить доходы Тегерана от продажи нефти.