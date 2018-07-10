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ФАС поддерживает идею снизить порог доминирования торговых сетей в регионах с 25% до 15%

Экономика и бизнес
10 июля, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Представитель ведомства Михаил Гуленков сообщил, что просьбы об этом регулярно поступают и от органов власти субъектов РФ, и от различных организаций

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает предложение о снижении допустимого порога доминирования торговых сетей в регионах с 25% до 15%. Об этом сообщил начальник отдела торговли и непроизводственных услуг управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Михаил Гуленков, выступая на совещании в Совете Федерации.

"Что касается снижения предельно допустимого порога доминирования торговых сетей с 25% до 15%, то в данный момент в принципе [такой вопрос] не вытекал из тех проверок, которые мы проводили. Но к нам поступают достаточно регулярно и от органов власти субъектов РФ, и от различных организаций, причем, как правило, от мелких розничных организаций в различных регионах, обращения по поводу того, что торговые сети практически монополизируют рынок розничной торговли на территории того или иного административно-территориального образования. При этом формально этот 25% порог соблюдается. Поэтому, в принципе, это предложение о снижении допустимого порога с 25% до 15% - тоже Федеральной антимонопольной службой поддерживается", - сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский отметил, что торговые сети нашли обходные пути, и формально порог составляет 25%, но фактически сети становятся монополистами в муниципальных образованиях.

Рекомендация комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложить правительству РФ снизить предельно допустимый порог доминирования торговых сетей в регионах с 25% до 15% содержится в протоколе совещания о совершенствовании закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" (копия документ есть в распоряжении ТАСС), которое прошло в Совете Федерации.

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