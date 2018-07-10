ОП РФ предлагает снижать пенсионный возраст родителей с учетом количества детей в семье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предложит Госдуме и профильным ведомствам свои рекомендации по проведению пенсионной реформы, одна из инициатив - снижение возраста выхода родителей на пенсию за каждого ребенка в семье. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

"Мы понимаем, что пенсионная система - это единственная, пожалуй, из социальных систем, которая основана на принципах солидарности поколений, когда дети платят за родителей. То есть проблемы, с которыми она [пенсионная система] сталкивается, связаны с тем, что мы уходим в период демографической ямы, то есть когда поколение детей не может заместить старшее поколение", - отметил Рыбальченко.

"Мы предлагаем за первого ребенка на один год [пенсионный возраст] снизить, за второго - на два, за третьего - плюс три [года]. Мы знаем, что сейчас существует норма, что женщина, которая воспитала пятерых детей, при достижении определенных условий может выйти на пенсию в 50 лет. То есть этот принцип будет сохранен и будет распространен и соотнесен с другим количеством детей", - рассказал он о сути предложения ОП.

Рыбальченко считает, что необходимо "отметить вклад родителей в устойчивость пенсионной системы" и для этого "предусмотреть дифференцированное снижение пенсионного возраста в зависимости от количества детей", которых вырастили женщина и мужчина, добавил он.

Пенсионная реформа

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.