Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОП РФ предлагает снижать пенсионный возраст родителей с учетом количества детей в семье

Экономика и бизнес
10 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Зампред комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко отметил необходимость "отметить вклад родителей в устойчивость пенсионной системы"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предложит Госдуме и профильным ведомствам свои рекомендации по проведению пенсионной реформы, одна из инициатив - снижение возраста выхода родителей на пенсию за каждого ребенка в семье. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"Мы понимаем, что пенсионная система - это единственная, пожалуй, из социальных систем, которая основана на принципах солидарности поколений, когда дети платят за родителей. То есть проблемы, с которыми она [пенсионная система] сталкивается, связаны с тем, что мы уходим в период демографической ямы, то есть когда поколение детей не может заместить старшее поколение", - отметил Рыбальченко.

"Мы предлагаем за первого ребенка на один год [пенсионный возраст] снизить, за второго - на два, за третьего - плюс три [года]. Мы знаем, что сейчас существует норма, что женщина, которая воспитала пятерых детей, при достижении определенных условий может выйти на пенсию в 50 лет. То есть этот принцип будет сохранен и будет распространен и соотнесен с другим количеством детей", - рассказал он о сути предложения ОП.

Рыбальченко считает, что необходимо "отметить вклад родителей в устойчивость пенсионной системы" и для этого "предусмотреть дифференцированное снижение пенсионного возраста в зависимости от количества детей", которых вырастили женщина и мужчина, добавил он.

Пенсионная реформа

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
СМИ: спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
СМИ: одиннадцатого ребенка вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
5
ОП РФ предлагает снижать пенсионный возраст родителей с учетом количества детей в семье
6
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
7
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!