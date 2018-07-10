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Первый в РФ центр ядерной медицины полного цикла появится в Екатеринбурге к 2020 году

Экономика и бизнес
10 июля, 13:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

К 2025 году доступ к онкологическим услугам планируется обеспечить для 40 млн россиян, уточнили в пресс-службе компании "ПЭТ- Технолоджи"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Компания "ПЭТ- Технолоджи" - портфельная компания управляющей компании "Роснано" и "Мединвестгрупп" - направит более 2 млрд рублей на создание первого в России центра ядерной медицины полного цикла, который будет построен в Екатеринбурге к 2020 году. Об этом во вторник сообщила ТАСС генеральный директор "ПЭТ-Технолоджи" Диана Кобесова в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Мы формируем так называемую клинику полного цикла, когда пациент может получить и диагностику, и лечение в одном месте. К 2020 году планируем начать в Екатеринбурге прием пациентов уже в новом формате. Человек сможет получить все услуги: это и возможность пройти ПЭТ/КТ- диагностику, а также получить лечение: лучевое, химиотерапию, комбинированное. Мы готовы инвестировать в этот проект более 2 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

"Многостороннее соглашение по реализации проекта подписано в рамках IX Международной промышленной выставки "Иннопром". В дальнейшем их планируется открывать и в других регионах России наряду с диагностическими и производственными центрами. К 2025 году доступ к онкологическим услугам планируется обеспечить для 40 млн россиян", - уточнили в пресс-службе компании.

Национальная сеть центров ядерной медицины "ПЭТ- Технолоджи" основана в 2011 году с целью повышения доступности в России высокоэффективных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний. Сегодня функционирует 11 диагностических центров в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону, а также два первых в России производственных центра по стандарту GMP в Уфе и Ельце, которые располагают циклотронными комплексами, лабораториями синтеза радиофармпрепаратов и оборудованием для их доставки в регионы авиа- и автотранспортом, 90% услуг россияне получают в рамках полиса ОМС.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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