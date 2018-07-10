РСПП и Восточный комитет германской экономики будут сотрудничать в стандартизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Восточный комитет германской экономики на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали меморандум о сотрудничестве по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Мы продолжаем наше многолетнее сотрудничество с Немецким институтом стандартов, с Восточным комитетом германской экономики, крупными промышленными компаниями. Подписанный в ходе сегодняшней конференции меморандум - еще один шаг вперед на пути укрепления и расширения международного сотрудничества", - сказал член бюро правления РСПП, председатель комитета по техрегулированию, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в свою очередь отметил, что подписанный документ обеспечит развитие конкретной, практической работы между двумя ведомствами. "Мы расширяем наше успешное многолетнее взаимодействие между Восточным комитетом и РСПП. Очень важно, что многие немецкие фирмы совершенно практически включились в эту работу, есть большой интерес бизнеса", - отметил Хармс.

Он подчеркнул, что стороны хотят достичь улучшения условий двустороннего сотрудничества и создать практическую предпосылку для более интенсивного диалога между Евросоюзом и Евразийским экономическим сообществом. "Это является одним из шагов к реализации фундаментальной задачи - созданию в перспективе единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока", - отметил Хармс.

По его словам, стороны будут стремиться к созданию инфраструктуры качества технического регулирования - аккредитации, сертификации, оценки соответствия, а также внедрению стандартизации и техрегулирования в цифровой экономике.

В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Восточным комитетом германской экономики, что стало началом Германо-российской инициативы по цифровизации. Основной целью инициативы является внедрение лучших европейских практик в сфере цифровых технологий и инноваций в российскую экономику с целью повышения ее конкурентоспособности.

Также германо-российский обмен опытом по цифровизации позволит улучшить качество совместно выпускаемых продуктов и увеличить их долю на рынке. С этой целью участники инициативы планируют поддержать российские компании в формировании и реализации их концепции по цифровизации коммерческого сектора и экономики страны.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.