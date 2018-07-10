Renault планирует подписать совместно с группой компаний специнвестконтракт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Автомобильный холдинг Renault планирует подписать совместно с группой компаний специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ. Об этом сказал, выступая на сессии в рамках форума-выставки ИННОПРОМ-2018, гендиректор российского подразделения Renault Андрей Панков.

"Хотел бы попросить вашей поддержки. В настоящее время мы ведем переговоры по подписанию СПИК от группы автопроизводителей, что позволит нам объединить инвестиционные возможности и объединить нашу потребность в компонентах, чтобы реализовать те технологии и компоненты, которые пока не были реализованы в России", - сказал он.

Панков отметил, что существующее законодательство не позволяет подписать СПИК группе инвесторов и попросил поддержки министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в этом вопросе. "Как следствие - мы подпишем с вами крупнейший СПИК в российской автомобильной индустрии", - заверил он.

Панков не смог уточнить журналистам, идет речь о подписании СПИК формата 2.0 (сейчас правительство согласовало и дорабатывать этот формат контракта), или начального, старого формата. Также он не уточнил, кто входит в группу инвесторов, сказав только, что речь идет о производстве автомобилей и агрегатов.

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 г. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период контракта. Оператором СПИК является Фонд развития промышленности.