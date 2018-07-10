Школа экспорта для предприятий ОПК откроется в Удмуртии в августе 2018 года

ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии в августе 2018 года запустят школу экспорта для предприятий оборонно-промышленного комплекса республики. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы и правительства региона, ссылаясь на выступление главы Удмуртии Александра Бречалова, состоявшееся в рамках выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

"Руководитель Удмуртии рассказал о грядущем специальном совместном проекте республики с Российским экспортным центром (РЭЦ) и школой экспорта РЭЦ. Его глобальная задача - диверсификация производства продукции гражданского назначения, играющего особую роль в экономике региона предприятий оборонно-промышленного комплекса. Проект стартует уже в августе", - рассказали в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что школа включает в себя три обучающих курса, посвященных основам экспортной деятельности, маркетингу и деловым коммуникациям. По словам Бречалова, экспортеры для республики являются инструментом балансировки валового регионального продукта, и регион намерен транслировать успешные примеры экспорта, чтобы мотивировать людей.

По данным пресс-службы, несырьевой экспорт региона в первом квартале 2018 года вырос на 197%, 286 экспортеров региона получили поддержку. Всего в развиваемом властями республики проекте Made in Udmurtia участвуют свыше 100 компаний

Удмуртия впервые представляет возможности своих компаний на промышленной выставке ИННОПРОМ. В рамках выставочного блока республики свою продукцию демонстрируют 11 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.