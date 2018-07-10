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Форум межрегионального сотрудничества открыл Российско-китайское ЭКСПО в Екатеринбурге

Экономика и бизнес
10 июля, 13:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Замминистра коммерции КНР Гао Янь назвала расширение сотрудничества в политической сфере, экономике, логистике, создании технопарков перспективными направлениями для взаимодействия

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Во время церемонии открытия экспозиции Российско-китайского ЭКСПО на выставке ИННОПРОМ-2018

Во время церемонии открытия экспозиции Российско-китайского ЭКСПО на выставке ИННОПРОМ-2018

© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Первый форум межрегионального сотрудничества открыл Российско-китайское ЭКСПО - выставку, которая проходит одновременно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рада совместно с новыми и старыми друзьями присутствовать на церемонии открытия пятого Российско-китайского ЭКСПО. Екатеринбург - это жемчужина традиций Европы и Азии. После успешного проведения матчей ЧМ-2018 здесь проводят мероприятия по межрегиональному сотрудничеству", - сказала замминистра коммерции КНР Гао Янь во время церемонии открытия.

Сразу после церемонии состоялось открытие первого Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества. "Для меня большая честь, что этот знаковый форум проходит именно на уральской земле, в Екатеринбурге. Свердловская область закрепила за собой статус одной из центральных площадок для выстраивания продуктивного диалога и сотрудничества между нашими странами. Этому способствовало наличие на Среднем Урале развитой инфраструктуры для российско-китайского сотрудничества", - приводит департамент информполитики Свердовской области слова первого заместителя губернатора Алексея Орлова.

Также в департаменте отметили, что в Екатеринбурге создан и работает бизнес-парк для демонстрации и реализации китайских товаров. Начиная с 2015 года в Свердловской области проводится уникальная по своему масштабу биржа контактов между китайскими и российскими предприятиями, в которой принимают участие представители более 500 компаний. Такой формат работы позволил Китаю в 2015 году впервые подняться на вторую позицию среди 140 торговых партнеров Свердловской области с товарооборотом в $860 млн. По итогам 2017 года этот показатель существенно вырос и достиг отметки $1,3 млрд.

Замминистра коммерции КНР, выступая перед участниками форума, обозначила несколько перспективных направлений для взаимодействия. По ее словам, это расширение сотрудничества в политической сфере, экономике - сельском и лесном хозяйстве, логистике, создании технопарков, а также в торговле и установлении человеческих контактов, гуманитарных связей. Первый Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества стал ключевым мероприятием Российско-китайского ЭКСПО в Екатеринбурге. Всего в рамках выставки в эти дни проходят почти два десятка мероприятий с участием представителей федеральных и региональных органов власти России и Китая, в Екатеринбург для участия в ЭКСПО приехали руководители более 160 китайских компаний и предприятий.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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