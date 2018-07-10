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Росатом заинтересован в партнерстве при разработке цифровых решений для промкомпаний

Экономика и бизнес
10 июля, 14:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Первый замглавы Росатома отметил, что подобная разработка могла бы применяться не только в компаниях энергетического сектора

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" заинтересована в партнерстве с крупными компаниями, специализирующимися на цифровых технологиях, в вопросе разработок и внедрения систем автоматизированного управления производственными процессами не только внутри корпорации, но и в других отраслях. Об этом сообщил первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров в рамках сессии "Цифровое производство" на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Для нас, как для Росатома, именно в силу нашей специфики, наличия у нас десятка тысяч собственных программистов и разработчиков, наличия у нас большого исторического опыта в умении разрабатывать собственные цифровые продукты для себя, идеальная модель взаимоотношений с цифровыми компаниями заключается именно в том, чтобы мы работали не как заказчик и поставщик, а работали в режиме партнерства", - сказал он.

Первый заместитель главы Росатома пояснил, что госкорпорации было бы интересно создавать совместно с компаниями, профессионально занимающимися этой деятельностью, новый совместный цифровой продукт, который будет использоваться как для внутренних потребностей Росатома, так и всей мировой, не только атомной, энергетической отраслей.

Комаров отметил, что такая совместная разработка могла бы применяться не только в компаниях энергетического сектора, но и на производствах в других отраслях экономики.

В качестве примера подобного сотрудничества Комаров рассказал о партнерстве Росатома с работающей в информационных технологиях компанией Dassault Systemes. Росатом и Dassault Systemes создали партнерский проект в области управления сложными инженерными объектами, который в настоящее время используется не только на предприятиях Росатома, но и пользуется спросом среди зарубежных энергетических компаний, среди которых Electricite de France (EDF).

По мнению Комарова, сотрудничество производственных компаний с цифровыми компаниями в области автоматизации процессов позволит добиться высоких результатов в цифровизации основных производственных процессов промышленных компаний.

"Должны ли производственные компании мигрировать до такой степени, что становиться компаниями-software - это для меня очень сложная история. Я думаю, что скорее для меня - это вопрос партнерств, потому то здесь все-таки критические навыки, которые требуются в каждой работе, они не формируются ни за пять минут, ни даже за пять лет. Компания должна гораздо более длительный путь пройти в своем развитии для того, чтобы стать полноценным провайдером цифровых продуктов", - добавил Комаров.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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