РВК ведет переговоры по созданию международных фондов с инвесторами из стран Азии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. АО "Российская венчурная компания" (РВК) ведет переговоры с крупными потенциальными инвесторами из стран Азии по созданию совместных международных фондов, сообщил во вторинк журналистам заместитель генерального директора - инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

"Ведем переговоры с несколькими крупными азиатскими инвесторами и фондами. Не думаем, что коллеги присоединятся к Фонду НТИ, нам кажется, что здесь слишком высокая чувствительность многих технологий, слишком серьезный фокус именно на экономике нашей страны. Однако с данными партнерами прорабатываем вопросы создания совместных фондов, охватывающие интересы обеих стран. Поэтому я думаю, что в каком-то горизонте мы порадуем наш рынок и себя созданием международных фондов", - сказал он.

Фонд Национальной технологической инициативы создается РВК для поддержки инновационных проектов, развивающих "сквозные технологии", критически важные для формирования новых рынков. В их числе - технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии.

НТИ - программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

Новая стратегия РВК

РВК в рамках обновленной инвестиционной стратегии займется расширением инвестиционных инструментов, созданием новых стандартов взаимодействия с фондами и управляющими компаниями, а также созданием комплексной платформы сервисов для развития участников венчурного рынка, добавил Басов.

"Обновление инвестиционной стратегии обусловлено как новым этапом в развитии РВК, так и эволюцией национальной венчурной индустрии. РВК обновляет набор инструментов и подходы к работе с венчурным сообществом, чтобы лучше отвечать запросу рынка на новой фазе его развития, давать "плечо" частному капиталу, расширять возможности для работы профессиональных рыночных игроков. В результате внедрения стратегии мы рассчитываем повысить эффективность, безопасность и доходность инвестиционной деятельности РВК, а также сформировать платформу для дальнейшего роста рынка венчурных инвестиций и опережающего технологического развития экономики России", - сказал он.

Басов также сообщил, что до конца 2018 года РВК представит в Минэкономразвития проект "Стратегии развития венчурного рынка и рынка прямых инвестиций РФ" - комплексного документа государственного планирования, предлагающего прикладной набор шагов по повышению привлекательности венчурной отрасли для инвесторов.

Инвестиционный комитет

Согласно новой стратегии, РВК займет проактивную позицию во взаимодействии с фондами и портфельными компаниями и приведет внутренние процедуры в соответствие с рыночными практиками фондов. Для повышения эффективности и прозрачности инвестиционных решений будет использован дополнительный инструмент - инвестиционный комитет РВК. В него войдут топ-менеджеры РВК, а также независимые участники рынка и представители крупных компаний. Инвестиционный комитет будет участвовать в отборе управляющих компаний, делать заключения об инвестиционной привлекательности и рисках фондов.

В рамках обновления инвестиционной стратегии, РВК пополнит линейку продуктов новыми инвестиционными инструментами. Сейчас стратегия компании предусматривает пять типов фондов - классические венчурные фонды, фонды НТИ, корпоративные, зарубежные и целевые. Теперь появятся фонды для молодых управляющих команд, состоящих из специалистов с успешным опытом предпринимательства, бизнес-ангелов, прямых и венчурных инвестиций, корпоративных инноваций.

"За счет разумной либерализации требований к управляющим, новый инструмент позволит расширить круг команд, активных на российском венчурном рынке. Доля РВК в таких фондах составит не более 25% и не более 250 млн рублей", - говорится в материалах компании к презентации стратегии.

Помимо этого, РВК запускает отдельную программу для поддержки инвестиций на более поздних стадиях. Они позволят развивать систему выходов или follow-on раундов для фондов более ранних стадий, восполняя существующий пробел в инвестиционном цикле. Доля РВК в таких фондах составит не более 20% и не более 1,5 млрд рублей.

Всего в 2018-2020 году РВК намерена создать 10 новых фондов. Сейчас компания управляет 26 фондами, четыре из которых были созданы в 2017 году. Общий объем капитала фондов составляет 35,7 млрд рублей. Доля РВК - 22,7 млрд рублей.

Новая стратегия РВК также предполагает повышение качества управления активами.

Для стимулирования притока частного капитала в инновационный сектор при создании новых фондов обязательным условием станет наличие частных инвестиций - не менее 50%. Для фондов НТИ и целевых фондов - не менее 30%.

АО "РВК" - один из институтов развития России, государственный фонд фондов. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации.