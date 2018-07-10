Подводная волоконно-оптическая линия связи на Курилах будет готова к концу 2018 г.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи на Курилах завершится в установленные сроки - в конце 2018 года. Об этом ТАСС в кулуарах выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Калугин.

"Самый значимый проект, о котором есть смысл сказать - это строительство путей на Курилы. Проект идет полным ходом, и в конце 2018 года [волоконно-оптическая линия связи] должна быть построена", - сказал Калугин.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы по обеспечению функционирования Курильских островов в единой сети электросвязи страны позволит дать импульс для экономического и социального развития островов, а также повысит качество жизни населения. Подключение будет обеспечено с помощью подводной волоконно-оптической линии связи.