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Госдума приняла во II чтении законопроект о национальной системе аккредитации

Экономика и бизнес
10 июля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В частности, с 20 дней до двух месяцев увеличивается срок устранения аккредитованным лицом несоответствий, обнаруженных в результате выездной оценки

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении законопроект, приводящий национальное законодательство об аккредитации в соответствие с требованиями международных организаций по аккредитации. Законопроект инициирован правительством РФ.

Законопроект заменяет понятие "аттестат аккредитации" на "выписку из реестра аккредитованных лиц". Выписка будет формироваться в автоматическом режиме в информационной системе в области аккредитации. Документ вводит право аккредитованного лица актуализировать свою область аккредитации в связи с изменением документов, по которым осуществляется его деятельность, если изменения не связаны с установлением новых требований к компетенции аккредитованного лица.

Устанавливается бессрочный характер аккредитации в национальной системе аккредитации. С 20 дней до двух месяцев увеличивается срок устранения аккредитованным лицом несоответствий, обнаруженных в результате выездной оценки в рамках госуслуги по аккредитации.

Минэкономразвития наделяется полномочиями по утверждению перечня несоответствий, влекущих за собой отказ в аккредитации, и перечня несоответствий, влекущих за собой приостановление действия аккредитации. Уточняются полномочия Росаккредитации, в том числе в части формирования и ведения реестров сертификатов соответствия и реестров деклараций о соответствии, включая национальную часть Единого реестра выданных сертификатов соответствия. Росаккредитация сможет формировать технические комиссии, технические группы, а также привлекать подведомственные госучреждения к научно-методическому, информационному и техническому обеспечению своей деятельности.

Вводятся дополнительные основания приостановления или прекращения аккредитации, расширяются требования к деятельности аккредитованных лиц и экспертов по аккредитации, вводится ряд мер, направленных на удаление с рынка недобросовестных аккредитованных лиц, в том числе выдающих сертификаты соответствия без проведения необходимых испытаний.

Документом вносятся поправки в закон о рекламе в части недопущения рекламы работ или услуг по проведению обязательного подтверждения соответствия, исследований (испытаний) и измерений лицами, не имеющими аккредитации в национальной системе аккредитации. В КоАП вносятся изменения, включающие в состав дел об административных правонарушениях, рассматриваемых исключительно судьями, таких составов административных правонарушений, как нарушение правил выполнения работ по сертификации и предоставление недостоверных результатов исследований (испытаний).

 

Поправки ко второму чтению

 

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, порядок аккредитации в области космической деятельности устанавливается законодательством РФ в области космической деятельности. Документы об аккредитации органов по оценке соответствия космической техники, выданные до дня вступления закона в силу, сохраняют действие до дня вступления в силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих порядок аккредитации в области космической деятельности.

Также ко второму чтению уточняются особенности госконтроля за деятельностью аккредитованных лиц. При его осуществлении применяется риск-ориентированный подход. Срок проведения Росаккредитацией проверки аккредитованного лица не может превышать 20 рабочих дней (с возможностью продления, но не более чем на 20 рабочих дней).

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