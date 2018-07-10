Смоленские промышленные предприятия смогут получать льготные займы до 100 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Промышленные предприятия Смоленской облатси смогут получать льготные займы на реализацию инвестиционных проектов на сумму до 100 млн рублей. Соглашение об этом подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге между Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства и федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).

"Соглашение о сотрудничестве, заключенное между Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства и федеральным Фондом развития промышленности, позволит предприятиям региона привлекать займы на реализацию инвестиционных проектов под льготные 5% годовых сроком до 5 лет на сумму от 20 до 100 млн рублей, при этом доля вложений федерального Фонда будет составлять 70%", - сказали в пресс-службе администрации Смоленской области.

Льготная программа начнет действовать уже в этом году. "Это позволит региональным ФРП даже при относительно небольшом годовом бюджете профинансировать значительное количество региональных промышленных проектов, опираясь на "федеральное плечо". Порядок и условия отбора проектов на получение совместного займа определяются стандартами и регламентами федерального фонда. Принимать решение о софинансировании будет Экспертный совет ФРП на основании заключения регионального фонда", - сказал после подписания соглашения директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

В 2017 году Экспертный совет ФРП одобрил четыре заявки от промышленных предприятий Смоленской области, с двумя из которых - Вяземским машиностроительным заводом и Десногорским полимерным заводом - заключили договоры займа более чем на 171 млн рублей. Всего в прошлом году в Смоленской области на развитие экономики и социальной сферы в регионе были направлены инвестиции в объеме 57,5 млрд рублей.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.