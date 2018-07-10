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Госдума поддержала во II чтении обязательную маркировку табачных изделий

Экономика и бизнес
10 июля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что проверка средств идентификации проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении законопроект, который вводит обязательную маркировку табачных изделий с 1 марта 2019 года.

Документ устанавливает, что учет производства табачных изделий, их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или через границу РФ, оптовая и розничная торговля и отслеживание оборота производственного оборудования происходит на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем, созданных для информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации. Эта норма вступит в силу с 1 марта 2019 года.

Проверка средств идентификации проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, а также уполномоченными органами с использованием информационных систем, созданных для обеспечения маркировки товаров средствами идентификации.

Кроме того, уточняется понятие "табачные организации", к которым относятся юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и перемещение через таможенную границу ЕАЭС или через границу РФ с государствами-членами ЕАЭС табачной продукции, либо аффилированные лица соответствующих юрлиц, дочерние и зависимые организации, объединения таких лиц, а также организации, созданные такими лицами.

В России продажа сигарет с цифровой маркировкой стартовала в апреле 2018 года. В ходе эксперимента, который продлится до конца 2018 года, производители наносят на пачку сигарет сгенерированный специальными средствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого будет прослеживаться путь пачки от производителя до потребителя. Таким образом контролирующие госорганы смогут получить доступ к сведениям об участниках эксперимента, их продукции, а также к данным о сгенерированных кодах и их передвижениях. Основной целью эксперимента является повышение прозрачности рынка и снижение доли контрафакта.

По данным аналитического агентства Kantar TNS, доля нелегального рынка сигарет в России выросла до 7,7% в первом квартале 2018 года против 4,6% годом ранее. Более 37% нелегального объема составили сигареты из Евразийского экономического союза.

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