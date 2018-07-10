Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла во II чтении законопроект о страховании экспортных кредитов и инвестиций

Экономика и бизнес
10 июля, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Нормы законопроекта корректируют механизм страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских, а также политических рисков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий экспортерам возвращать валютную выручку по внешнеторговым договорам в иностранной валюте и в рублях.

Законопроект корректирует механизм страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков. Документ был инициирован правительством РФ.

Нормы законопроекта будут применяться при наступлении страховых случаев, когда российские экспортеры застраховали дебиторскую задолженность иностранных покупателей. Также законопроект коснется операций по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, операций по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору.

Резидент признается исполнившим обязанности по репатриации валютной выручки, если он обеспечил получение на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Средства должны быть получены по сделке, которая обеспечивает исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору в установленном порядке и установленные сроки.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять на эти счета иностранную валюту, даже если контрагент по условиям договора производит оплату поставленной продукции в рублях.

В условиях санкций

Ко второму чтению была одобрена поправка правительства, направленная на защиту российских экспортеров в условиях санкций - она позволит не штрафовать российских экспортеров, которые попали под санкции иностранных государств, за нерепатриацию валютной выручки в РФ.

Поправка к законопроекту будет касаться только компаний-экспортеров, которые попали под санкции и счета которых заморожены, отметил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, поправка согласована с ЦБ. Речь идет о тех компаниях-экспортерах, которые на основании введенных против них санкций включены в перечень, утвержденный ФНС по согласованию с Минфином.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моисеев, Алексей Владимирович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
ОП РФ предлагает снижать пенсионный возраст родителей с учетом количества детей в семье
5
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
6
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
7
Мамонт Женя удивил ученых
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!