Эксперты: компаниям РФ трудно конкурировать на рынке из-за слабой работы со стартапами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Крупные российские корпорации не всегда понимают, что такое стартапы и инновации, и должны научиться с ними работать, чтобы избежать проблем на глобальном рынке. Такое мнение высказали эксперты на прошедшей во вторник сессии "Инновационная активность промышленных предприятий: условия развития" в рамках международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

"Нет востребованности стартапов, их никто не покупает, а если компания не использует инновации, они не развиваются, то есть они становятся неконкурентоспособными на глобальном рынке. То есть максимум, на что они могут рассчитывать, - это купить какую-то готовую технологию позавчерашнего дня… Да, на российском рынке ты молодец, но о глобальном рынке речи не идет", - сказал Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив, созданного Агентством стратегических инициатив для поддержки стартапов.

По его словам, в России до сих пор даже в крупных корпорациях сотрудника "могут убить за то, что предложил что-то инновационное". Варламов считает, что есть три проблемы, которые мешают отечественным предприятиям внедрять инновации и быстро реагировать на меняющиеся национальные и мировые запросы.

Право на ошибку

Директор фонда отметил, что в России часто нет понимания механизма работы со стартапами. К тому моменту, когда он заработает, как правило, проходит около года. Все это время специалисты, работающие над проектом, не получают от него прибыль и вынуждены "зарабатывать чем-то еще", указал Варламов.

По его словам, для решения существующей проблемы нужно вводить на предприятии специального менеджера по запуску стартапа, который не боится рисковать. "Выделяются деньги на пилот, которые проходят по отдельным процедурам. И менеджеру, который занимается стартапом, дается право на ошибку. Понятно, что мы все боимся злоупотреблений, но надо выбрать хорошего человека и дать ему возможность делать то, что он считает правильным; иначе, если он будет бояться ошибки, он не будет ничего делать", - пояснил Варламов.

Второй проблемой, по его словам, является то, что иногда крупные корпорации и разработчики стартапов мыслят разными категориями, из-за чего затрудняется продвижение инновационного проекта. "Разработчик стартапа может прийти в крупную корпорацию и сказать: "Ребята, у меня тут классная инновация, вы на ней сэкономите 50 млн рублей. Для стартапа это колоссальные деньги, потому что это весь его желаемый заработок на ближайшие пару лет, а для корпорации - это на уровне погрешности расчетов бухгалтерии", - уточнил директор фонда.

Страдают в этом случае, сказал Варламов, и те и другие, а проблему можно решить довольно просто. "Со стороны корпорации можно было сказать: "Нас интересуют пара миллиардов заработка или экономии". <…> То есть разработчику стартапа нужно ставить конкретные задачи", - сказал Варламов.

Менеджеры не в курсе

Варламов назвал и третью проблему, которая мешает российским компаниям своевременно внедрять инновации и конкурировать на глобальном рынке: по словам эксперта, даже в тех корпорациях, в которых трудятся сотни тысяч сотрудников, немногие понимают реальную ситуацию на рынке и не боятся рисковать.

"Мы видим крупную компанию на 300 тыс. человек, топ- менеджмента там 20-30 человек - они продвинутые, понимающие люди, которые готовы инициировать и двигать. Но под ними есть два-три-четыре слоя менеджеров, в том числе довольно влиятельных, которые вообще не в курсе, что происходит. Им даже, может быть, и сказали: "Занимайтесь инновациями", но они не понимают, что делать", - пояснил свою мысль Варламов.

Он также отметил, что решение этой проблемы видит в обучении сотрудников по специально разработанным современным программам, затрагивающим несколько слоев - от "как поставить задачу" и "как спросить результат" до "как сделать своими руками".

Две ноги - всегда лучше

Гендиректор фирмы "Микрон", специализирующейся на микроэлектронике, Гульнара Хасьянова уточнила, что стартапы - хороший, но не единственный вариант развития инноваций.

"Я бы отметила еще так называемый способ спинов, когда большая корпорация выделяет у себя какое-то отдельное направление и на нем делает инновацию. В этом случае у вас есть уже какой-то существующий бизнес и стратегическое видение и вы можете привлечь в этому инвесторов. У нас один из таких примеров спинов - это транспортный проект, в который у нас зашел метрополитен, который пожелал разделить тему, связанную с инновациями", - пояснила она.

Вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу топливной компании "ТВЭЛ" Илья Галкин добавил, что в современных условиях даже компаниям-лидерам не стоит ограничиваться одним направлением.

"Две ноги всегда лучше, чем одна, а три - еще лучше", - сказал он. Так, в частности, компания "ТВЭЛ", являясь лидером в ядерно-топливном бизнесе, начала выпускать широкий спектр неядерной продукции - цирконий, литий, кальций и другую продукцию. Галкин также уточнил, что прежде чем приступить к внедрению инноваций, нужно "четко осознать, где ты находишься и четко представлять, куда двигаться".