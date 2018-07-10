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В Петербурге в 2019 году планируют запустить программу повышения производительности труда

Экономика и бизнес
10 июля, 14:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

Сейчас программа реализуется в пилотном режиме на двух промышленных предприятиях города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в 2019 году запустить программу повышения производительности труда и поддержки занятости в регионе. Об этом ТАСС во вторник сообщил первый заместитель председателя городского комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев. Предполагается, что в результате реализации программы темпы роста производительности труда составят не менее 5%.

"Мы надеемся, что запустим программу в 2019 году после получения всех необходимых документов. Сейчас она реализуется в пилотном режиме совместно с экспертами "Производственной системы "Росатома" на двух промышленных предприятиях Петербурга", - рассказал Рогачев.

По словам чиновника, суть пилотного проекта заключается в применении технологии бережливого производства. Эксперты "Росатома" вместе с командой предприятия, работниками службы занятости и стажерами анализируют производственный процесс на всех этапах - от заказа материалов до доставки готовой продукции, выявляют "узкие" места, улучшают логистику и минимизируют простои и потери. Ключевым моментом в этой деятельности, по словам эксперта, является заинтересованность руководства компании в улучшении работы и нововведениях. По результатам пилотного проекта, в конце 2018 года отберут предприятия для участия в региональной приоритетной программе и разработают комплекс мер по развитию производственных систем региона.

"В процессе улучшения производства рабочие места могут исчезать. Службы занятости должны человека, потерявшего рабочее место, трудоустроить на другую работу с сохранением заработной платы", - сообщил Рогачев, отметив готовность города выделить средства на переобучение. При этом сама городская служба занятости также может стать участником программы.

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