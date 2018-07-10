В России не планируют предпринимать шаги в части регулирования интернета

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Принятие серьезных запретительных шагов в сфере регулирования интернета на территории России в ближайшее время не планируется. Об этом ТАСС во вторник сообщил специальный представитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития.

"Серьезных каких-то запретительных шагов в России не предпринималось, насколько я знаю, и не будет предприниматься в ближайшее время", - сказал он.

При этом Песков отметил, что в рамках программы "Цифровая экономика" подготовлено около 20 законопроектов, которые "не носят запретительный характер". "Они носят характер создания возможностей для рынков, для компаний, возможности для быстрого развития, быстрого доступа к рынкам и потребителям. Это как раз логика законов регулирования данных, логика систем биометрической идентификации, логика легализации так называемых цифровых валют - это логика именно создания возможностей", - сказал он.

Программа "Цифровая экономика" является одной из приоритетных на территории всей страны. Ее реализация во многом контролируется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ во главе с Константином Носковым. Также после смены кабмина в мае 2018 года в правительстве назначен отдельный вице-премьер, отвечающий за цифровизацию экономики и вопросы связи.