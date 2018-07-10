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Росатом рассчитывает в конце 2019 года начать испытания толерантного ядерного топлива

Экономика и бизнес
10 июля, 14:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Толерантное топливо является предельно прочным и устойчивым к любым техническим инцидентам, которые потенциально могут произойти на атомной электростанции

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", активно работающая над разработкой ядерного топлива устойчивого к любым формам воздействия - так называемое толерантное топливо, может приступить к испытаниям уже в конце следующего года. Об этом сообщил первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров на сессии "Новые материалы в промышленности" в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Очень интересный для нас проект, потому что в случае успешной реализации он вообще может глобально поменять отношение к атомной энергетике и вопросам безопасности. Планируем начать определенные испытательные работы уже в конце 2019 года", - сказал он.

Толерантное топливо является предельно прочным и устойчивым к любым техническим инцидентам, которые потенциально могут произойти на атомной электростанции (АЭС). Считается, что применение толерантного топлива должно предотвратить аварии, подобные произошедшей на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году.

Производством ядерного топлива занимается топливная компания Росатома - ТВЭЛ.

ТВЭЛ открыл исследования по разработке толерантного топлива для атомных электростанций, построенных как по российскому, так и зарубежному дизайну несколько лет назад. ТВЭЛ выбрал в качестве основных четыре направления исследований в области толерантного топлива. В конце этого года выбор будет сужен до двух направлений, сообщала ранее журналистам глава ТВЭЛ Наталья Никипелова.

Она в рамках "Атомэкспо-2018" также заявила, что 14 мая 2018 года ТВЭЛ получил заказ на разработку толерантного топлива для атомных электростанций, построенных по западному дизайну.

ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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