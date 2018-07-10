Кадыров опроверг слухи о ядохимикатах в овощах, выращенных в теплицах в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает проявлением нездоровой конкуренции распространяемые в социальных сетях слухи о том, что якобы граждане азиатских стран заняли в республике все плодородные земли и возделывают в тепличных хозяйствах овощи с применением опасных для здоровья ядохимикатов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Mylistory.

"Я считаю, что "доброжелатели" умышленно это делают, чтобы помешать популярности нашей продукции и понизить спрос на нее за пределами Чеченской Республики. Есть все основания полагать, что данная кампания носит организованный характер и является механизмом агрессивной и наглой конкурентной борьбы. Выяснить, так ли это, предстоит соответствующим ведомствам. Я никогда и ни одному человеку не позволю совершать в Чечне действия, представляющие угрозу жизни и здоровью населения", - написал Кадыров.

"Услышав об этом, я поручил соответствующим министерствам и службам разобраться и выяснить, так ли это на самом деле. Специальная комиссия отобрала образцы почвы, удобрений, средств защиты растений в самой начальной стадии возделывания овощей, затем, когда созрел урожай. В результате исследований, проведенных в независимых друг от друга лабораториях, не выявлено ни одного нарушения. Вся продукция выращивается в пределах разрешенных норм и не несет никакого вреда здоровью потребителей", - добавил Кадыров.

По его словам, управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с Советом общественной и экономической безопасности региона провело более 2 тыс. исследований, из них 143 пробы сельскохозяйственной продукции.