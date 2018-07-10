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Совфед попросит кабмин скорее поддержать проект о запрете возврата непроданных продуктов

Экономика и бизнес
10 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что такая практика возврата является "скрытой формой принуждения отечественных производителей нести все риски за поставленную продукцию"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратится в правительство РФ с просьбой в максимально короткие сроки поддержать законопроект о запрете возврата поставщику нереализованных продуктов. Такое решение принято на совещании членов комитета с представителями федеральных органов власти и экспертов, которое прошло во вторник в Совфеде.

"Участники совещания решили рекомендовать комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направить обращение и предложить правительству РФ в возможно короткие сроки поддержать проект федерального закона, запрещающий возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока, и не допустить изменения его первоначальной концепции", - говорится в проекте протокола совещания.

Как пояснил на заседании первый зампред комитета СФ Сергей Лисовский, обращения к вице-премьерам Алексею Гордееву и Дмитрию Козаку, курирующим эти вопросы, будут направлены через две недели после того, как будут получены подписи регионов под этими документами.

"Существующая практика возврата торговыми сетями нереализованных продуктов питания нарушает равенство сторон по договору между производителем и торговой сетью, являясь скрытой формой принуждения отечественных производителей нести все риски за поставленную продукцию", - отмечается в проекте обращения.

По мнению участников совещания, возврат нереализованного по истечении определенного срока товара - это практика, дискриминирующая исключительно отечественных производителей, которые тем самым оказываются в заведомо худших условиях по сравнению с иностранными поставщиками, работающих с торговыми сетями полностью на безвозвратной основе по всем видам продовольственных товаров.

"Полагаем, что принятию законопроекта препятствует позиция Минпромторга РФ, которая сводится к исключительной защите интересов торговых сетей и попыткам изменить первоначальную концепцию законопроекта, предусматривающую категорический запрет для торговых сетей возвращать производителям нереализованный в срок продовольственный товар", - говорится в проекте обращения.

Штрафы по договорам и предельно допустимый порог доминирования ретейлеров

Кроме того, участники совещания рекомендовали правительству на законодательном уровне установить 5%-ный предельный размер взыскиваемой неустойки по договору поставки продовольственных товаров и снизить предельно допустимый порог доминирования торговых сетей в регионах с 25% до 15%. Лисовский также предложил увеличить с одного года до трех лет период, в течение которого определяется доля рынка сетей, так как торговые сети "нашли обходные пути", когда формально она составляет 25%, "но фактически они становятся монополистами в муниципальных образованиях".

Согласно проекту протокола совещания, Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству сельского хозяйства РФ, Министерству экономического развития РФ и ФАС России рекомендовано подготовить предложения по совершенствованию законодательства, направленные на защиту отечественных производителей пищевых продуктов, в том числе препятствующие торговым сетям взимать несоразмерные и односторонние штрафы с отечественных производителей, принуждать их к скидкам, не находящим отражения в цене на полках и прохождению за их счет внешнего негосударственного аудита под контролем организаций, аффилированных с торговыми сетями. В частности, предлагается рассмотреть вопрос об усилении административной ответственности торговых сетей за создание дискриминационных условий и за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции.

В середине января 2018 года группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты законопроект о запрете возврата нереализованных продуктов, который призван защитить права покупателей и отечественных производителей.

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Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич Яровая, Ирина Анатольевна Гордеев, Алексей Васильевич Лисовский, Сергей Федорович
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