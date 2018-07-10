Поврежденный в 2017 году мост на федеральной трассе Кавказ в КБР отремонтируют к осени

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Дорожники отремонтируют мост через реку Чегем, расположенный на 443 км федеральной дороги Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии (КБР), который просел во время паводков в прошлом году и в настоящее время не эксплуатируется, а движение по нему откроют к осени. Об этом сообщается на официальном сайте управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ".

"Федеральные дорожники готовы приступить к капитальному ремонту искусственного сооружения на 443-м км трассы Р-217 "Кавказ", просевшего в результате резкого подъема уровня воды реки Чегем в Кабардино-Балкарии. Рабочее движение по левому мосту через реку Чегем в Кабардино-Балкарии откроют осенью 2018 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время автомобили двигаются по временному однополосному мосту, установленному взамен просевшего, и правому двухполосному мосту. Последний раз ремонт 69-метрового моста через реку Чегем (левый) проводился в 2013 году. Тогда на построенном в 1972 году сооружении заменили крайние балки пролетных строений, мостовое полотно и элементы обустройства. Работы по усилению промежуточных опор в проект ремонта не входили.