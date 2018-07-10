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Минпромторг готов подписать специнвестконтракт с альянсом Renault-Nissan-"АвтоВАЗ"

Экономика и бизнес
10 июля, 15:41 дата обновления: 10 июля, 16:17 UTC+3

Согласно стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, одним из ключевых механизмов развития отрасли должно стать создание технологических консорциумов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК) с альянсом Renault-Nissan-"АвтоВАЗ". Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на полях выставки ИННОПРОМ-2018.

"Речь идет об альянсе, Renault-Nissan-"АвтоВАЗ". Они хотят выбрать из перечня предлагаемых требований, которые мы прописали в стратегии [развития автопрома]. Они выберут, и мы готовы будем подписывать с ними специнвестконтракт, как с Hyundai и другими автопроизводителями, которые будут соответствовать запрашиваемым требованиям", - сказал министр.

Ранее гендиректор российского подразделения Renault Андрей Панков выступая в рамках ИННОПРОМ-2018 рассказал, что холдинг Renault ведет переговоры по подписанию СПИК от имени группы автопроизводителей. По его словам, это позволит объединить инвестиционные возможности и потребности в компонентах. Однако Панков отметил, что существующее законодательство не позволяет подписать СПИК группе инвесторов и попросил поддержки министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в этом вопросе.

Согласно стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, одним из ключевых механизмов развития отрасли должно стать создание технологических консорциумов, которые консолидируют усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций. При этом предполагается углубление локализации производимых автомобилей мировых марок до 70-85%, с нынешних 50%.

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период контракта. Оператором СПИК является Фонд развития промышленности.

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