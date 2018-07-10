Российские авиакомпании в I полугодии увеличили перевозки пассажиров на 11%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам первого полугодия увеличили перевозки пассажиров на 11%, до 51,3 млн человек, следует из предварительных данных Росавиации.

В июне пассажироперевозки выросли на 9,4%, до 11,38 млн человек. В частности, увеличение объемов производственной деятельности в июне отмечается у "Аэрофлота" - перевезено 3,2 млн пассажиров (+9,6%), S7 - 1,13 млн пассажиров (+19,5%), авиакомпании "Россия" - 1,25 млн пассажиров (+0,5%) и "Уральских авиалиний" - 914,7 тыс. пассажиров (+17,7%).

Пассажирооборот за январь - июнь вырос на 6,5%, до 27 млрд пассажиро-километров, грузов и почты было перевезено 94,3 тыс. т (+1,9%). В июне в годовом выражении пассажирооборот увеличился до 127,1 млрд пассажиро-километров (+10,9%), а перевозка грузов и почты составила 533,6 тыс. т, что на 0,4% выше июня прошлого года.