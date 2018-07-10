Минфин предложил запретить регионам понижать ставку налога на прибыль

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил лишить регионы права устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций в течение пяти лет, чтобы снизить риски после отмены контроля за трансфертным ценообразованием. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин в ходе обсуждения Госдумой законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
"С одной стороны, у нас институт КГН [консолидированная группа налогоплательщико] ликвидируется, одновременно за тот же период (5 лет - прим. ТАСС) у нас постепенно уходит контроль за трансфертным ценообразованием. Это комплексное решение, которое позволяло в дальнейшем не применять институт КГН и сосредоточить контроль за трансфертными ценами только в тех областях риска, которые существуют. Чтобы число этих областей риска минимизировать, правительство предлагает в течении 5 лет исключить право субъектов РФ устанавливать пониженные ставки налога на прибыль организаций", - объяснил Трунин.
Контроль за трансфертным образованием был введен в РФ в 2012 году. Тогда ФНС поручили контролировать цены сделок между компаниями внутри холдингов, которые могли существенно отличаться от рыночных цен.
По словам Трунина, регионы все же будут иметь право понижать ставку в случае инвестиционного вычета, в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития. "Именно на этих налогоплательщиках, которые в особых случаях используют пониженную ставку, и будет сосредоточен контроль за трансфертным ценообразованием, что с нашей точки зрения справедливо", - сказал замминистра.
Во всех остальных случаях контроль будет отменен, заявил Трунин.
Отмена контроля за трансфертным ценообразованием озвучивалась главой Минфина как одна из компенсационных мер для бизнеса в случае повышения НДС с 18% до 20% - меры, которую власти планируют с 2019 года.