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Минфин предложил запретить регионам понижать ставку налога на прибыль

Экономика и бизнес
10 июля, 15:54 дата обновления: 10 июля, 16:21 UTC+3

Замминистра финансов Илья Трунин пояснил, что это необходимо для снижения рисков после отмены контроля за трансфертным ценообразованием

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Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин

© Юрий Мещанин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил лишить регионы права устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций в течение пяти лет, чтобы снизить риски после отмены контроля за трансфертным ценообразованием. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин в ходе обсуждения Госдумой законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

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"С одной стороны, у нас институт КГН [консолидированная группа налогоплательщико] ликвидируется, одновременно за тот же период (5 лет - прим. ТАСС) у нас постепенно уходит контроль за трансфертным ценообразованием. Это комплексное решение, которое позволяло в дальнейшем не применять институт КГН и сосредоточить контроль за трансфертными ценами только в тех областях риска, которые существуют. Чтобы число этих областей риска минимизировать, правительство предлагает в течении 5 лет исключить право субъектов РФ устанавливать пониженные ставки налога на прибыль организаций", - объяснил Трунин.

Контроль за трансфертным образованием был введен в РФ в 2012 году. Тогда ФНС поручили контролировать цены сделок между компаниями внутри холдингов, которые могли существенно отличаться от рыночных цен.

Отмена контроля

По словам Трунина, регионы все же будут иметь право понижать ставку в случае инвестиционного вычета, в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития. "Именно на этих налогоплательщиках, которые в особых случаях используют пониженную ставку, и будет сосредоточен контроль за трансфертным ценообразованием, что с нашей точки зрения справедливо", - сказал замминистра.

Во всех остальных случаях контроль будет отменен, заявил Трунин.

Отмена контроля за трансфертным ценообразованием озвучивалась главой Минфина как одна из компенсационных мер для бизнеса в случае повышения НДС с 18% до 20% - меры, которую власти планируют с 2019 года.

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