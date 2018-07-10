Некоторые услуги российских торгпредств за рубежом станут платными для бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минпромторг намерен изменить работу торговых представительств в сторону бизнес-ориентированности, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС на форуме-выставке ИННОПРОМ-2018.

Для этого часть сотрудников торгпредств перейдут на работу в Российский экспортный центр и часть услуг торгпредств станет для бизнеса платными.

"Мы в процессе модернизации, изменения формата и подходов к работе торгпредств часть работников будем переводить в Российский экспортный центр, чтобы часть функций торговых представительств была возмездной. Мы к этому выводу пришли уже давно, потому что бизнес не понимает, что такое "бесплатная услуга", - сказал он.

Минпромторг не отказывается от объединения Российского экспортного центра, агентства Эксар и Росэксимбанка в единую юридическую структуру, "это - вопрос времени", добавил Мантуров.

"Это вопрос времени всегда. Что касается юридического оформления - это займет какое-то время, но это точно необходимо будет сделать", - сказал он.