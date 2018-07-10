Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Некоторые услуги российских торгпредств за рубежом станут платными для бизнеса

Экономика и бизнес
10 июля, 16:03 UTC+3

Глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что бизнес не понимает, что такое "бесплатная услуга"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минпромторг намерен изменить работу торговых представительств в сторону бизнес-ориентированности, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС на форуме-выставке ИННОПРОМ-2018.

Для этого часть сотрудников торгпредств перейдут на работу в Российский экспортный центр и часть услуг торгпредств станет для бизнеса платными.

"Мы в процессе модернизации, изменения формата и подходов к работе торгпредств часть работников будем переводить в Российский экспортный центр, чтобы часть функций торговых представительств была возмездной. Мы к этому выводу пришли уже давно, потому что бизнес не понимает, что такое "бесплатная услуга", - сказал он.

Минпромторг не отказывается от объединения Российского экспортного центра, агентства Эксар и Росэксимбанка в единую юридическую структуру, "это - вопрос времени", добавил Мантуров.

"Это вопрос времени всегда. Что касается юридического оформления - это займет какое-то время, но это точно необходимо будет сделать", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА
5
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!