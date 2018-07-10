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Инвесторы вложат в АПК Астраханской области более 10 млрд рублей до 2020 года

Экономика и бизнес
10 июля, 16:05 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 10, июля. /ТАСС

В регионе построят завод и тепличные комплексы

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АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Второй завод по производству томатной пасты и первые крупные тепличные комплексы планируется построить в Астраханской области до конца 2020 года. Общие инвестиции в агропромышленный комплекс (АПК) региона превысят 10 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Флагманский проект в АПК - агропромышленный комплекс "Астраханский" в Харабалинском районе не только выходит на полную мощность, но и будет расширяться. Это практически единственный отечественный производитель томатной пасты, который ее вырабатывает, а не просто расфасовывает привозное сырье. Инвесторы в перспективе планируют построить в регионе второй завод, вложив еще 5,4 млрд рублей", - сказал Жилкин, выступая с инвестиционным посланием перед местными депутатами, представителями власти, бизнеса и общественности.

Глава региона также отметил, что компания "Чинар" (Астрахань) инвестирует 2,4 млрд рублей в строительство тепличного комплекса в Астрахани, а "ТК "КЕДР" (Астрахань) намерен вложить 2,2 млрд - в теплицы в Икрянинском районе. Сейчас в регионе нет крупных комплексов для круглогодичного выращивания овощей. "В общей сложности до 2020 года на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленной направленности планируется привлечь более 10 млрд рублей", - добавил Жилкин.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, астраханские аграрии в прошлом году собрали 1,7 млн тонн овоще-бахчевой продукции и картофеля (в 2016 - почти 1,5 млн тонн). Около 70% произведенной растениеводческой продукции реализуется за пределами области. "АПК "Астраханский" был запущен в эксплуатацию в сентябре 2016 года, в этом году завод должен запустить третью линию производства, что позволит занять порядка 40% российского рынка томат-пасты. В прошлом году завод произвел около 30 тыс. тонн томатной пасты, которую закупают такие известные фирмы, как Heinz, Unilever.

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