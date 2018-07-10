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Комитет Думы одобрил возмещение стоимости невозвратного авиабилета при болезни члена семьи

Экономика и бизнес
10 июля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Законопроект позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, который не планировал лететь, вернуть в полном объеме стоимость билета

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается возмещать пассажиру полную стоимость невозвратного авиабилета в случае болезни близкого родственника, в частности ребенка.

Инициатива была внесена в нижнюю палату депутатом от "Единой России" Натальей Кувшиновой в марте текущего года.

Изменения предлагается внести в статью 108 Воздушного кодекса РФ, установив, что "в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, что подтверждается медицинскими документами, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается документально <...> пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата".

"Данная мера позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности ребенка, который не планировал лететь, вернуть стоимость билета в полном объеме", - полагает разработчик.

"У меня есть предложение рекомендовать его [законопроект] к первому чтению. А ко второму чтению подработаем, посмотрим все мелкие моменты", - обратился к членам комитета его глава Евгений Москвичев. Депутаты поддержали предложение.

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Персоны
Кувшинова, Наталья Сергеевна
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