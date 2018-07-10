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Фонд развития промышленности поддержал проекты на 60 млрд рублей

Экономика и бизнес
10 июля, 16:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Отмечается также, что поддержка была оказаны 250 проектам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский Фонд развития промышленности (ФРП) за три года своей работы поддержал более 250 проектов на сумму в 60 млрд рублей. Такие данные озвучили представители этого государственного учреждения в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

"Фонд поддержал более 250 проектов. <…> Если бы не целый ряд условий, которые сейчас есть в РФ, начиная с высокой ставки и заканчивая чрезвычайно жестким регулированием со стороны Центробанка, в значительной степени роль фонда не была бы такой большой", - считает председатель экспертного совета ФРП Антон Данилов-Данильян.

Директор фонда Роман Петруца пояснил, что льготные займы выдаются на условиях софинансирования на срок до семи лет под проекты, которые нацелены на инновации и развитие.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

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