Власти Челябинской области рассчитывают на партнерство China Railway Group по ВСМ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассчитывает, что китайская корпорация China Railway Group станет партнером строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург. Об этом он сообщил ТАСС на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

"Мы очень надеемся, что то решение, которое было сформировано, к которому мы пришли в процессе переговоров с президентом этой компании, когда было сказано, что они зайдут к нам в состав хозяйствующего партнерства в виде партнера и внесут в уставной капитал хозяйствующего партнера свой взнос, будет реализовано на практике. Мы сейчас работаем над тем, чтобы это состоялось. <…> Они, надеюсь, увидели возможность все-таки уже двигаться дальше и быть концессионером", - сказал он.

По словам Дубровского, строительство ВСМ Челябинск - Екатеринбург оценивается в 360 млрд рублей. Из них, предполагается, что 180 млрд будет капитальный грант государства, а еще 180 млрд делятся на две части: собственные деньги и деньги привлеченные. "Какая-то часть должна окупаться за счет операционной деятельности, которую в периоде будет этот концессионер осуществлять, она должна быть прибыльная, и является сегодня тоже предметом обсуждения, предметом оценок. А вторую часть за счет доступности к среде, государство должно вместе, наверное, с регионами", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) совместно с Челябинской и Свердловской областями при одобрении РЖД выступили с инициативой подготовки и реализации проекта создания уральской скоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Для подготовки проекта правительством Челябинской области и ФЦПФ создана компания (хозяйственное партнерство) "Уральская скоростная магистраль", в капитал которой вложено по 50 млн рублей каждой из сторон.

По уточненным данным, проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения до 300 км/ч, которая соединит областные центры двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до одного часа десяти минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будут обеспечены за счет средств частного инвестора и привлеченного финансирования.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.