Профицит счета текущих операций РФ в I полугодии вырос в 2,2 раза

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ по итогам первого полугодия вырос в 2,2 раза и составил $53,2 млрд, следует из сообщения Банка России.

В ЦБ отметили, что определяющую роль сыграло укрепление в 1,5 раза сальдо торгового баланса, достигшего $90,6 млрд на фоне благоприятной международной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, при умеренном росте совокупного отрицательного вклада других компонентов счета текущих операций.

По итогам 2017 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ выросло в 1,5 раза - до $40,2 млрд.

Отток капитала

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в первом полугодии вырос на 20,1% - до $17,3 млрд, сообщил Банк России.

"В отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков", - говорится в сообщении.

В 2017 году отток капитала из России за этот период составлял $14,4 млрд.

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала в 2019 году до $16 млрд и в 2020 году - до $12 млрд. В мартовском докладе ЦБ РФ прогнозировал отток капитала в 2019 году на уровне $15 млрд, а в 2020 году - на уровне $7 млрд.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $30 млрд с $19 млрд. По ее словам, расширение санкций в отношении России и повышенная волатильность на мировых рынках несколько снизят привлечение иностранных инвестиций российскими компаниями.