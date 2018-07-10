Отток капитала из России в I полугодии вырос на 20,1%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором в первом полугодии 2018 года вырос на 20,1% - до $17,3 млрд, сообщил Банк России.

"В отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков", - говорится в сообщении.

В 2017 году отток капитала из России за этот период составлял $14,4 млрд.

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала в 2019 году до $16 млрд и в 2020 году - до $12 млрд. В мартовском докладе ЦБ РФ прогнозировал отток капитала в 2019 году на уровне $15 млрд, а в 2020 году - на уровне $7 млрд.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $30 млрд с $19 млрд. По ее словам, расширение санкций в отношении России и повышенная волатильность на мировых рынках несколько снизят привлечение иностранных инвестиций российскими компаниями.