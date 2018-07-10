Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отток капитала из России в I полугодии вырос на 20,1%

Экономика и бизнес
10 июля, 16:51 UTC+3 МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Показатель достиг $17,3 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором в первом полугодии 2018 года вырос на 20,1% - до $17,3 млрд, сообщил Банк России.

"В отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков", - говорится в сообщении.

В 2017 году отток капитала из России за этот период составлял $14,4 млрд.

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала в 2019 году до $16 млрд и в 2020 году - до $12 млрд. В мартовском докладе ЦБ РФ прогнозировал отток капитала в 2019 году на уровне $15 млрд, а в 2020 году - на уровне $7 млрд.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $30 млрд с $19 млрд. По ее словам, расширение санкций в отношении России и повышенная волатильность на мировых рынках несколько снизят привлечение иностранных инвестиций российскими компаниями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Трамп назвал Путина своим соперником
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!