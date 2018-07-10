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Комитет Госдумы поддержал ко II чтению проект о допуске налоговиков к аудиторской тайне

Экономика и бизнес
10 июля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Действующее законодательство обязывает аудиторов раскрывать информацию только по запросу правоохранительных органов и судов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении правительственный законопроект, позволяющий налоговым органам требовать у аудиторов предоставления данных о налогоплательщике.

Понятие "аудиторская тайна" из Налогового кодекса законопроект предлагает исключить.

Действующее законодательство обязывает аудиторов раскрывать информацию только по запросу правоохранительных органов и судов.

При отказе аудиторов предоставить данные налоговики смогут потребовать их по месту учета аудиторской организации в двух случаях - при проведении проверки или по запросу иностранных налоговиков, если с ними есть соглашение об обмене информацией.

Таким образом, предоставлять данные будут обязаны сотрудники аудиторских компаний и индивидуальные аудиторы. За отказ предоставить документы предусмотрен штраф в 10 тыс. рублей.

Принятые ко II чтению поправки уточняют перечень документов и сведений, которые могут быть истребованы налоговым органом у аудиторов. Документы и информацию аудиторы должны будут предоставлять в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования.

Кроме того, ко II чтению одобрена норма, согласно которой аудиторы вправе информировать налогоплательщика о запросе компетентного органа иностранного государства лишь в том случае, если запрос не содержит запрета на такое информирование.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2019 года.

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