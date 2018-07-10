Объем производства АПК Курской области вырос в 2,5 раза с 2011 года

ЛИНЕЦ /Курская область/, 10 июля. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс Курской области с 2011 года в 2,5 раза увеличил объем производства в пищевой и перерабатывающей промышленности - до 220 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник губернатор Курской области Александр Михайлов на открытии в селе Линец Железногорского района крупнейшего в регионе элеватора мощностью 150 тыс. тонн зерна.

"Открытие элеватора мощностью единовременного хранения 150 тыс. тонн зерна - событие социально значимое. Ввод элеватора и в дальнейшем крупного комбикормового завода позволит в дальнейшем обеспечить собственными кормами животноводческие комплексы на курской земле. За последние годы область добилась весомых результатов в агропромышленном секторе, в пищевой и перерабатывающей промышленности в 2017 году объем производства достиг 220 млрд рублей с ростом в 2,5 раза к 2011 году", - рассказал Михайлов.

Строительство комплекса из элеватора и комбикормового завода в марте 2017 года начала группа компаний "Агропромкомплектация". Как отметил губернатор, предприятие к настоящему времени освоило более 2,1 млрд рублей из заявленных 3 млрд рублей инвестиций. Проект реализуется в рамках импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности РФ по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы".

По инвестиционному проекту, осенью в селе Линец будет открыт комбикормовый завод мощностью 216 тыс. тонн в год. Новый элеватор и комбикормовый завод станут вторым аналогичным комплексом в Курской области. Первый комплекс с комбикормовым заводом мощностью 216 тыс. тонн в год и элеватором на 102 тыс. тонн зерна работает в Конышевском районе.

Группа компаний "Агропромкомплектация" специализируется на свиноводстве и молочном животноводстве, переработке продукции и ее реализации. В Центральном федеральном округе насчитывает 17 свинокомплексов в Курской и Тверской областях.