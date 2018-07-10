Глава "Роснано" считает, что институты развития России доказали свою значимость

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Государственные институты развития России, к которым относятся инновационный центр "Сколково", Российская венчурная компания (РВК), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Бортника и "Роснано", доказали свою необходимость и нужность стране, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе своей лекции на международном форуме ИННОПРОМ.

"Государственные институт развития - это то, что по-настоящему важно и нужно. Вижу, что происходит в "Сколково" - это успешно развивающийся проект. РВК тоже неплохо продвигающийся проект со своими сложностями. АСИ, которое пытается в отличии от нас заглянуть за 25 лет вперед, - это тоже правильно", - сказал он.

Среди позитивного Чубайс отметил появление в стране инвестиционных фондов, стартапов, "я также вижу 10-12 регионов-лидеров, которое всерьез хотят строить инновационную экономику".

"Да, это бесконечно мало, но сбрасывать это со счетов неправильно. Я знаю, что в РФ не было настоящей ядерной медицины и знаю, что построенная нами на сегодня сеть из ПЭТ-центров - это реально работающая ранняя диагностика", - сказал Чубайс.

Неудачи и успехи инновационного развития

"Законодательство (в России - прим. ТАСС) выстроено не для инновационной экономики", - сказал Чубайс, по его словам, тоже самое касается и регионального законодательства.

"Минусы - крупный частный бизнес так не пошел в инновации. Этого не произошло. Среди госкомпаний есть те, кто этим по-настоящему занимается. Российская академия наук - мы видим ее погружение в бои вокруг реформы, в итоге РАН не стала драйвером инноваций. Но надо отметить, что в РФ построены базовые институты инновационной сферы, которых не было раньше", - сказал глава "Роснано".

Он также выразил сомнения, что Стратегия инновационного развития России до 2020 года будет выполнена.

"По факту 2017 года к 2020 году эту картинку выполнить невозможно. Государство с этим справиться не может, а без государства это сделать невозможно", - сказал он.

О форуме

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.