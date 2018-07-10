Чубайс: революция в новых материалах станет новым глобальным вызовом человечества

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Революция в новых материалах является следующим глобальным вызовом для человечества, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на пленарной сессии "Внедрение новых материалов в стратегических отраслях промышленности - залог конкурентоспособности на глобальных рынках" в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба "Роснано".

"Думаю, что следующим глобальным вызовом перед человечеством станет революция в новых материалах. За последние 150-200 лет промышленное производство, выпуск базовых материалов и добыча углеводоров росли экспоненциально, ничего подобного с точки зрения антропогенного влияния планета раньше не испытывала. На проблему исчерпания материалов и природных ресурсов уже сейчас надо смотреть глобально и не ограничиваться переходом от углеродной энергетики к возобновляемой - это только один из необходимых шагов. Удержать рост температуры, как это предусмотрено в Парижском соглашении, возможно только одновременно повышая эффективность базовых материалов - цемента, пластика, металлов", - сказал он.

По его словам, развитие новых материалов может идти по двум направлениям: производство композитных материалов и изменение ключевых свойств материалов при помощи наномодифицированных материалов.

"В моем понимании, второе направление по внедрению универсальных аддитивов заслуживает пристального внимания. Пример универсальных одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl демонстрирует, что при помощи аддитива прочность материалов вырастает в несколько раз, что позволяет минимизировать объем их производства", - приводит слова Чубайса пресс-служба компании.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.