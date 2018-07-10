Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чубайс: революция в новых материалах станет новым глобальным вызовом человечества

Экономика и бизнес
10 июля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По мнению главы "Роснано", нужно обратить внимание на изменение ключевых свойств материалов при помощи наномодифицированных материалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Революция в новых материалах является следующим глобальным вызовом для человечества, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на пленарной сессии "Внедрение новых материалов в стратегических отраслях промышленности - залог конкурентоспособности на глобальных рынках" в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба "Роснано".

"Думаю, что следующим глобальным вызовом перед человечеством станет революция в новых материалах. За последние 150-200 лет промышленное производство, выпуск базовых материалов и добыча углеводоров росли экспоненциально, ничего подобного с точки зрения антропогенного влияния планета раньше не испытывала. На проблему исчерпания материалов и природных ресурсов уже сейчас надо смотреть глобально и не ограничиваться переходом от углеродной энергетики к возобновляемой - это только один из необходимых шагов. Удержать рост температуры, как это предусмотрено в Парижском соглашении, возможно только одновременно повышая эффективность базовых материалов - цемента, пластика, металлов", - сказал он.

По его словам, развитие новых материалов может идти по двум направлениям: производство композитных материалов и изменение ключевых свойств материалов при помощи наномодифицированных материалов.

"В моем понимании, второе направление по внедрению универсальных аддитивов заслуживает пристального внимания. Пример универсальных одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl демонстрирует, что при помощи аддитива прочность материалов вырастает в несколько раз, что позволяет минимизировать объем их производства", - приводит слова Чубайса пресс-служба компании.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Свердловская область
Персоны
Чубайс, Анатолий Борисович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Трамп назвал Путина своим соперником
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!