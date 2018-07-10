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ГД одобрила в I чтении законопроект об условиях освобождения инсайдеров от ответственности

Экономика и бизнес
10 июля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Документ предусматривает новое основание для освобождения от ответственности - соглашение, заключенное с Банком России

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым граждане, компании и должностные лица, уличенные в неправомерном использовании инсайдерской информации или манипулировании рынком, смогут получать освобождение от административной ответственности в случае заключения соглашения с Банком России. Законопроект был инициирован депутатами Госдумы от "Единой России" Владиславом Резником и Иваном Медведевым.

Соглашение будет заключаться на основании решения Комитета финансового надзора Банка России и утверждаться судом, уполномоченным рассматривать соответствующее дело об административном правонарушении.

Освобождение от административной ответственности смогут получить подозреваемые в совершении административного правонарушения по делам о неправомерном использовании инсайдерской информации, о манипулировании рынком, о нарушении требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. При этом заключение соглашения не будет означать признания фигурантами дела своей вины.

Соглашение будет предусматривать обязанность фигуранта дела уплатить в общественно-государственный фонд, созданный для защиты прав вкладчиков и акционеров, сумму излишнего дохода и сумму, определенную Банком России, а также принять определенные ЦБ меры либо совершить определенные ЦБ действия для предотвращения нарушения законодательства в будущем. Банк России сможет прекращать и возобновлять производство по делам о таких административных правонарушениях, а также вести соответствующие протоколы и направлять их в суд.

Законопроект предусматривает возможность заключения соответствующего соглашения и в том случае, если правонарушение было совершено до вступления закона в силу - это станет возможным, если по делу о таком административном правонарушении не было вынесено постановление.

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Персоны
Резник, Владислав Матусович Медведев, Иван Владимирович
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