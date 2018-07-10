Россия заняла 46-е месте в Глобальном индексе инноваций

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Россия заняла 46-е место в Глобальном индексе инноваций, составленном экспертами Корнеллского университета, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также неправительственных организаций INSTEAD и GII Knowledge Partners.

В этом 11-м ежегодном докладе оценивается ситуация в области инноваций в 126 странах по 80 различным показателям - от мер по защите интеллектуальной собственности и расходов на образование до числа научных публикаций и разработок приложений для смартфонов. В прошлом году Россия в этом перечне занимала 45-е место - между Чили и Вьетнамом.

На первом месте в списке, как и в прошлом году, оказалась Швейцария, на втором - Нидерланды, потеснившие Швецию, на четвертом месте - Великобритания и на пятом - Сингапур. В первую десятку вошли также США, оказавшиеся на шестом месте, хотя годом ранее занимали четвертую строчку в списке, а также Финляндия, Дания, Германия и Ирландия. Китай с 22-го переместился на 17-е место. Среди наиболее активно действующих научных кластеров в докладе названы кластер в районе Токио-Иокогамы и Шэньчжэня-Гонконга. Наибольшее число научных кластеров - 26 - создано в США.

"Быстрое изменение позиций Китая в индексе инноваций является отражением стратегического курса, определенного руководством страны и нацеленного на создание инновационных возможностей мирового класса, а также на изменения в экономике с тем, чтобы обеспечить рост промышленности, основанной на высоких технологиях", - отметил при представлении доклада директор ВОИС Фрэнсис Гарри. - Это означает, что мир инноваций становится многополярным".