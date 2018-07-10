Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия заняла 46-е месте в Глобальном индексе инноваций

Экономика и бизнес
10 июля, 17:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Эксперты оценивали 126 стран по 80 показателям

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Россия заняла 46-е место в Глобальном индексе инноваций, составленном экспертами Корнеллского университета, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также неправительственных организаций INSTEAD и GII Knowledge Partners.

В этом 11-м ежегодном докладе оценивается ситуация в области инноваций в 126 странах по 80 различным показателям - от мер по защите интеллектуальной собственности и расходов на образование до числа научных публикаций и разработок приложений для смартфонов. В прошлом году Россия в этом перечне занимала 45-е место - между Чили и Вьетнамом.

На первом месте в списке, как и в прошлом году, оказалась Швейцария, на втором - Нидерланды, потеснившие Швецию, на четвертом месте - Великобритания и на пятом - Сингапур. В первую десятку вошли также США, оказавшиеся на шестом месте, хотя годом ранее занимали четвертую строчку в списке, а также Финляндия, Дания, Германия и Ирландия. Китай с 22-го переместился на 17-е место. Среди наиболее активно действующих научных кластеров в докладе названы кластер в районе Токио-Иокогамы и Шэньчжэня-Гонконга. Наибольшее число научных кластеров - 26 - создано в США.

"Быстрое изменение позиций Китая в индексе инноваций является отражением стратегического курса, определенного руководством страны и нацеленного на создание инновационных возможностей мирового класса, а также на изменения в экономике с тем, чтобы обеспечить рост промышленности, основанной на высоких технологиях", - отметил при представлении доклада директор ВОИС Фрэнсис Гарри. - Это означает, что мир инноваций становится многополярным".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Чили Китай Дания Япония Россия Швеция Вьетнам Германия Сингапур Ирландия Финляндия Швейцария Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Трамп назвал Путина своим соперником
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!