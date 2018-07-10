ЦБ повысит коэффициенты риска по потребкредитам

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ЦБ планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по потребкредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита: максимальный коэффициент вырастет до 200% со 140%, сообщил регулятор.

Изменения продиктованы ростом необеспеченного потребкредитования, объяснил Центробанк. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нововведение приведет к росту ставок и заставит банки жестче оценивать заемщиков.

В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не допустит перегрева на рынке потребительского кредитования. По ее мнению, оно должно повышаться темпами, сопоставимым с увеличением доходов населения и с темпами прироста кредитов реальному сектору экономики.

Новые значения

Рост задолженности, превышающий рост доходов населения (5% в январе-мае 2018 года), "способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой", сообщил регулятор во вторник. Ряд крупнейших розничных банков выдают кредиты активнее заявленных в начале года прогнозов, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года, опасается ЦБ.

"Для кредитов со значением ПСК (полной стоимости кредита - прим.ТАСС) в диапазоне 10-15% предлагается установить коэффициент риска 130% (на текущий момент - 100%); со значением 15-20% - коэффициент риска 150% (на текущий момент - 110%); со значением 20-25% - коэффициент риска 180% (на текущий момент - 120%); со значением 25-30% - коэффициент риска 200% (на текущий момент - 140%)", - сообщил Центробанк.

По данным на 1 июня 2018 года, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 15,7%, а в первом квартале 2018 года - 17,8% в годовом выражении, и темпы будут ускоряться, обеспокоен Банк России.

Повышение коэффициентов риска позволит обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, и при этом не увеличивать закредитованность населения, считает ЦБ.

Департамент банковского регулирования Банка России ожидает предложения и замечания к проекту изменений до 12 июля 2018 года, отмечается в сообщении регулятора. Изменения будут внесены в инструкцию Банка России 180-И "Об обязательных нормативах банков", сообщает Центробанк.