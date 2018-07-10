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Компания из Северной Осетии планирует к 2019 году начать экспорт пирогов в США

Экономика и бизнес
10 июля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Замороженными осетинскими пирогами заинтересовалась национальная диаспора в Лос-Анджелесе, уточнил руководитель отдела маркетинга компании "Дюбуа" Виктория Степанюк

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Компания из Северной Осетии планирует до конца года начать экспорт замороженных пирогов в США, где кавказской продукцией заинтересовалась осетинская диаспора, сообщила ТАСС руководитель отдела маркетинга компании "Дюбуа" Виктория Степанюк.

"География продаж началась с нашей республики и соседних республик, сейчас она гораздо шире: охвачены Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, Татарстан, Москва и Московская область, поставки доходят до Санкт-Петербурга, с прошлого года начали поставлять в Республику Крым - туда уходит более 3 тыс. пирогов в месяц. Из ближнего зарубежья поставляем в Абхазию. Сейчас есть планы на экспорт - есть, например, запрос из Лос-Анджелеса", - сказала Степанюк.

По ее словам, замороженными осетинскими пирогами заинтересовалась национальная диаспора в Лос-Анджелесе. "Они готовы закупать хоть сейчас, но не решены пока вопросы с транспортировкой и разницей в законодательстве стран. Мы надеемся, что это все будет уже к следующему году", - добавила собеседница.

Она уточнила, что пироги готовят по традиционным технологиям, производство пирогов организовано во Владикавказе.

Ранее сообщалось, что власти Северной Осетии рассматривают осетинские пироги как один из наиболее перспективных товаров для экспорта. Технология шоковой заморозки, которую не так давно освоили осетинские компании, позволяет долго хранить продукцию и перевозить ее на большие расстояния. Кроме того, власти рассматривают в качестве экспортных товаров и другую продукцию: воду, лимонады, косметику и прочее.

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