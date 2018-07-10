Владимир Верхошинский из ВТБ назначен главой Альфа-банка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Член правления ВТБ Владимир Верхошинский возглавил Альфа-банк, сообщил банк.

"С 1 августа 2018 года главным управляющим директором (CEO) Альфа-банка назначен Владимир Верхошинский. В этой должности он будет реализовывать масштабные задачи, заложенные в стратегии развития банка, утвержденной советом директоров", - говорится в сообщении.

Верхошинский сменит и.о. главного управляющего директора Альфа-банка Алексея Чухлова, который сохранит пост главного финансового директора. Чухлов стал и.о. главы Альфа банка в ноябре 2017 года после ухода Алексея Марея, который возглавлял банк с 2012 года.

"Мы рады приветствовать Владимира в команде крупнейшего частного банка России. Уверен, что его знания и уникальный опыт помогут нам добиться еще больших успехов на финансовом рынке, - заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Шмида. Он выразил благодарность Чухлову за работу. Чухлов "смело запустил динамику изменений в банке, при этом оставаясь главным финдиректором, обеспечил в этот переходный период финансовую устойчивость и доходность банка на высоком уровне, - сказал Шмида, пожелав Чухлову успехов на посту главного финдиректора.

В свою очередь, Верхошинский отметил, что рад присоединиться к команде Альфа-банка. "Перед нами стоят амбициозные задачи - удвоить долю рынка и вновь стать неоспоримым технологическим лидером, сказал он. - Потенциал у банка огромный, команда сильная, в нашем успехе я не сомневаюсь". Он назвал свои новые задачи "интересным вызовом".

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, чьи слова также приводятся в сообщении банка, заявил, что ему жаль, что Верхошинский покидает ВТБ: "Верхошинский - высокий профессионал и талантливый руководитель. И мне жаль, что он покидает группу. Однако предложенная ему позиция в Альфа-банке - это большие возможности для дальнейшего профессионального и карьерного роста" По мнению Костина, Верхошинский принял правильное решение.

О Владимире Верхошинском

Верхошинский в 2002 году начал карьеру в "Ситибанке" с позиции специалиста службы внутреннего контроля операционного управления по обслуживанию частных клиентов, в 2003-2006 годах работал в московском офисе компании McKinsey & Company. С 2009 года присоединился к команде банка ВТБ, на позиции управляющего директора курировал вопросы корпоративного развития и стратегии. В 2012 году перешел в Банк Москвы, санацией которого занималась группа ВТБ, где на позиции заместителя председателя кредитной организации отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка.

В 2016 году, после завершения санации Банка Москвы и его интеграции в банк ВТБ, возглавил розничный бизнес ВТБ и входил в правления банка ВТБ.