Татарстан расширит поставки высокотехнологичной продукции в интересах Росатома

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана договорились с Госкорпорацией "Росатом" развивать сотрудничество, которое, в том числе, предполагает расширение использования высокотехнологичной продукции предприятий республики в интересах корпорации. Соответствующую дорожную карту стороны подписали на выставке ИННОПРОМ.

"Подписанная дорожная карта предполагает формирование и рассмотрение предложений по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Республики Татарстан, в том числе импортозамещающей, в интересах Госкорпорации "Росатом", - сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана.

Предполагается, что продукция татарстанских предприятий будет включена в Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов. Кроме того, планируется провести до конца 2018 года выездную проектную сессию, на которой будут рассмотрены перспективные направления и варианты сотрудничества.

Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов - электронная база данных о продукции материально-технических ресурсов для объектов сооружения АЭС и является одним из базовых элементов технологии управления сооружением сложных объектов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.