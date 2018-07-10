Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Татарстан расширит поставки высокотехнологичной продукции в интересах Росатома

Экономика и бизнес
10 июля, 17:35 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, июля. /ТАСС

Предполагается, что продукция татарстанских предприятий будет включена в Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана договорились с Госкорпорацией "Росатом" развивать сотрудничество, которое, в том числе, предполагает расширение использования высокотехнологичной продукции предприятий республики в интересах корпорации. Соответствующую дорожную карту стороны подписали на выставке ИННОПРОМ.

"Подписанная дорожная карта предполагает формирование и рассмотрение предложений по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Республики Татарстан, в том числе импортозамещающей, в интересах Госкорпорации "Росатом", - сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана.

Предполагается, что продукция татарстанских предприятий будет включена в Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов. Кроме того, планируется провести до конца 2018 года выездную проектную сессию, на которой будут рассмотрены перспективные направления и варианты сотрудничества.

Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов - электронная база данных о продукции материально-технических ресурсов для объектов сооружения АЭС и является одним из базовых элементов технологии управления сооружением сложных объектов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан ИННОПРОМ-2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Трамп назвал Путина своим соперником
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!