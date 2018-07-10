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Минсельхоз вернется к субсидированию кредитов АПК Курской области

Экономика и бизнес
10 июля, 17:41 UTC+3 ЛИНЕЦ область/ 10, июля. /ТАСС

Ведомство рассчитывает на сохранение в регионе механизма поддержки инвесторов, а также на развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве

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ЛИНЕЦ /Курская область/, 10 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России намерено до конца года вернуться к вопросу субсидирования ранее выданных кредитов в агропромышленном комплексе Курской области и предусмотреть эту льготу на 2019 год. Об этом во вторник сообщил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов на семинаре с участием представителей инвесткомпаний и фермерских хозяйств региона.

Во вторник замминистра посетил открытие группой компаний "Агропромкомплектация" крупнейшего в Курской области элеватора на 150 тыс. тонн зерна.

"Есть взятые ранее министерством сельского хозяйства обязательства в отношении субсидирования ранее выданных льготных кредитов. С 1 января 2017 года изменился порядок, есть два вида или два правила, по которым идет инвестирование, и мы действительно в течение двух последних лет задержались с этими деньгами. Есть поручение министра, есть ходатайство руководителя субъекта, и мы уверены, что в ближайшее время это будет предметом большого разговора. Мы рассчитываем, что к третьему кварталу и тем более в следующем году эти меры поддержки будут предусмотрены", - сказал Хатуов.

Он уточнил, что Минсельхоз рассчитывает на сохранение в регионе тенденции поддержки инвесторов, а также на развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы наша сельскохозяйственная продукция была конкурентоспособной не только на российском, но и на зарубежном рынке. Мы должны понимать, что работа над себестоимостью продукции, над эффективностью труда является актуальной в нашем производстве. Поэтому хочется понять, почему сегодня инструменты - льготные кредиты и отечественная техника, которая удешевляется на 15% - не настолько популярны в модернизации курского региона", - добавил замминистра.

Группа компаний "Агропромкомплектация" во вторник открыла в селе Линец Железногорского района Курской области элеватор, рассчитанный на единовременное хранение 150 тыс. тонн зерна. По инвестиционному проекту, осенью будет открыт комбикормовый завод мощностью 216 тыс. тонн в год. Новый элеватор и комбикормовый завод в Линце с общими инвестициями 3 млрд рублей станут вторым аналогичным комплексом в Курской области. Первый комплекс с комбикормовым заводом мощностью 216 тыс. тонн в год и элеватором на 102 тыс. тонн зерна работает в Конышевском районе.

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