Комитет Госдумы поддержал исключение движимого имущества из объектов налогообложения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять норму об исключении движимого имущества юрлиц из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций. Данная норма была оформлена в качестве поправки правительства РФ к законопроекту, уточняющему порядок налогообложения контролируемых сделок.

Соответствующий законопроект, инициированный группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, был рекомендован комитетом к принятию во втором чтении.

Поправками к законопроекту также был продлен мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) и присоединение новых участников к уже существующим консолидированным группам налогоплательщиков. Кроме того, поправками ограничивается применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, который зачисляется в бюджеты субъектов РФ - пониженные ставки могут применяться до 1 января 2022 года, при этом они могут быть повышены законами субъектов РФ. Как пояснил замглавы Минфина Илья Трунин, эти нормы будут действовать за исключением случаев инвестиционного вычета, за исключением особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Также поправками снижается порог для заявительного возмещения НДС без банковской гарантии. В настоящее время право на возмещение НДС в заявительном порядке и без представления банковской гарантии имеют организации, которые за три календарных года уплатили НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ на сумму от 7 млрд рублей - без учета налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу РФ и в качестве налогового агента. Поправками этот порог снижается с 7 млрд рублей до 2 млрд рублей.

Аналогичным образом снижается порог для освобождения от уплаты акциза при совершении экспортных операций - сейчас на такое освобождение без представления банковской гарантии имеют организации, у которых совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и НДПИ, уплаченная за три предыдущих календарных года, составляет не менее 10 млрд рублей. Поправками такой порог снижается до 2 млрд рублей. Как подчеркнул глава комитета Андрей Макаров, все эти нормы были согласованы с представителями бизнеса.

Сокращаются сроки налоговой проверки

Принятым в первом чтении законопроектом предлагается установить суммарный порог по выручке для отнесения сделок с иностранными взаимозависимыми лицами к категории контролируемых сделок - этот порог составит 60 млн рублей. Сейчас такой порог не установлен.

Законопроект также сокращает сроки проведения камеральной проверки до двух месяцев (при этом в случае возникновения вопросов срок проверки может быть продлен до трех месяцев) и устанавливает правило, согласно которому предметом повторной выездной налоговой проверки на основании уточненной налоговой декларации с уменьшением исчисленной суммы налога может быть только обоснованность уменьшения налога на основании измененных в декларации сведений. По итогам дополнительных мероприятий налогового контроля будет составляться отдельный акт, в котором проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных мероприятий, а также свои выводы, сделанные по итогам мероприятий налогового контроля. Налогоплательщик получит возможность ознакомиться с таким актом и подготовить возражения по содержащимся в нем доводам.