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Индонезия может этим летом разрешить поставки российской кукурузы и сои

Экономика и бизнес
10 июля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Россельхознадзор рассматривает постоянное нахождение представителя ведомства в Индонезии для скорейшего допуска зерновых культур на рынок страны

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индонезия может в июле - августе разрешить поставки российской кукурузы и сои в страну, а в сентябре - октябре открыть рынок для гороха и ржи. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров представителей ведомства с Агентством сельскохозяйственного карантина министерства сельского хозяйства Индонезии.

"Индонезийская сторона проинформировала, что ранее направленные Россельхознадзором информационные материалы, необходимые для допуска кукурузы, ржи, сои, находятся на финальной стадии рассмотрения, и в июле - августе российская сторона будет уведомлена о возможности экспорта в Индонезию кукурузы и сои, а в сентябре - октябре - о допуске гороха и ржи", - пояснили в Россельхознадзоре.

При этом для скорейшего допуска ряда российских зерновых культур на рынок Индонезии и наращивания объемов экспорта зерна, Россельхознадзор рассматривает вопрос обеспечения постоянного нахождения представителя ведомства в Индонезии, говорится в сообщении.

Стороны также обсудили качество российского зерна и отметили неукоснительное соблюдение карантинных фитосанитарных требований Индонезии за этой продукцией.

Кроме того, учитывая заинтересованность индонезийской стороны в экспортных поставках на российский рынок ряда тропических фруктов (папайя, манго, бананы), представители Россельхознадзора проинформировали о порядке ввоза подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза и передали для ознакомления индонезийской стороне соответствующие нормативные документы ЕАЭС.

Также представители ведомств обсудили возможность гармонизации российской и индонезийской информационных систем фитосанитарного надзора для повышения прозрачности и открытости при взаимных поставках на рынки двух стран подкарантинной продукции.

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