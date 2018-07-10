Ассоциация банков России будет обмениваться с ЦБ данными о киберугрозах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) присоединилась к информационному обмену о киберугрозах с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ("ФинЦЕРТ") Банка России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ассоциации.

"Банк России одобрил взаимодействие с "ФинЦЕРТ" платформы Ассоциации банков России по обмену о киберугрозах", - говорится в сообщении АБР.

Технически взаимодействие будет организовано путем подключения созданной при участии компании Bi.Zone (дочерняя компания Сбербанка) платформы по обмену данными о киберугрозах к автоматизированной системе обработки инцидентов (принадлежит "ФинЦЕРТ"). "ФинЦЕРТ" будет направлять в ассоциацию ту же информацию и в том же объеме, что и почти 700-м других участников информационного обмена.

Наряду с этим в ЦБ считают целесообразным, чтобы "ФинЦЕРТ" получил доступ к платформе Ассоциации банков России в качестве наблюдателя.

В июне банковская ассоциация и Bi.Zone запустили платформу по обмену данными о киберугрозах. 17 банков уже согласились присоединиться к обмену информацией о киберугрозах, с еще 20-ю ассоциация ведет переговоры.

Как пояснял глава комитета ассоциации по информационной безопасности, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, подключившиеся к платформе банки будут обмениваться информацией о вирусах, атаках и прочих угрозах за исключением персональных данных мошенников. Однако после принятия соответствующего законодательства платформа будет позволять участникам обмена идентифицировать преступников по лицу, голосу и иным индивидуализирующим признакам.

При подключении к платформе на пилотном этапе пользование ею будет бесплатным. В дальнейшем Bi.Zone рассчитает стоимость пользования платформой. Однако, по словам Кузнецова, она не будет "слишком высокой".