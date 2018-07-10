Мантуров считает, что роботизация промышленности не несет рисков безработицы в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Роботизация промышленности не несет рисков для сотрудников рабочих специальностей в России. Такое мнение высказал в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках форума-выставки ИННОПРОМ-2018.

"У нас по многим направлениям дефицит специалистов рабочих специальностей, поэтому я не думаю, что это может в ближайшее время, с нашей демографической спецификой, отразиться на безработице", - сказал он.

Министр в рамках ИННОПРОМа принял участие в пленарной сессии "Люди. Машины. Софт: эффективность взаимодействия", где обсуждались вопросы интеграции IT-технологий в промышленности. Участники сессии говорили о том, является ли человек слабым звеном в этой цепочке. "Если говорить о производственных процессах - да, человек является слабым звеном, однозначно. Человеческий фактор вносит определенные коррективы, если не сказать дефекты, в производственный цикл. Робот в этом плане справится гораздо быстрее, эффективнее, надежнее", - отметил Мантуров.

"Социально-ориентированные и бизнес-ориентированные компании бьются за каждого специалиста. Для того, чтобы быть эффективными, нужно думать о том, кто на тебя будет работать завтра", - сказал министр. Он напомнил, что, согласно прогнозам, около 90 профессий в ближайшее время исчезнут, но 150 новых профессий появятся.