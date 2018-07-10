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Торгпред РФ: Москва и Токио готовят контракты к Восточному экономическому форуму

Экономика и бизнес
10 июля, 18:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Сергей Егоров отметил, что стороны на полях форума могут провести круглый стол по цифровым технологиям в городской среде

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Делегация Японии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) составит около 300 человек, идет активная подготовка соглашений и контрактов. Об этом заявил в интервью ТАСС торговый представитель России в Токио Сергей Егоров на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге 9-12 июля.

"Японская делегация на ВЭФ будет такой же многочисленной, какой она была на двух предыдущих форумах, то есть порядка 250-300 человек, - сказал Егоров. - Ведется активная подготовка к заключению соглашений и контрактов, в основном в развитие заключенных на прошлых двусторонних мероприятиях меморандумов".

По словам торгпреда, речь идет о договоренностях в энергетике, химической промышленности, здравоохранении, а также сельском хозяйстве. "Развитие взаимодействия в данных сферах видится наиболее перспективным в среднесрочном плане", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что на полях ВЭФ-2018 стороны планируют провести круглый стол по цифровым технологиям в городской среде.

Ранее о намерении приехать на форум во Владивосток заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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ВЭФ-2018 ИННОПРОМ-2018
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