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Торгпред РФ: бизнес Японии определил ИННОПРОМ местом своей постоянной дислокации

Экономика и бизнес
10 июля, 18:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Сергей Егоров призвал наращивать пул совместных проектов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. России и Японии необходимо постоянно наращивать пул совместных проектов. Об этом заявил в интервью ТАСС торговый представитель РФ в Токио Сергей Егоров на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге 9-12 июля.

Интервью

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"В 2017 году на ИННОПРОМе были заложены основы проектов, которые находятся сейчас в активной проработке, - отметил Егоров. - Японский бизнес и поддерживающие его организации уже определили ИННОПРОМ местом своей постоянной дислокации". "Это означает не только оформление в контракты достигнутых в прошлом году договоренностей, но и постоянную подпитку новыми проектами", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время крайне актуально наращивать пул проектов. "Это нужно, чтобы стимулировать расширение масштабов двустороннего экономического взаимодействия, которое пока растет не так быстро, как нам бы хотелось", - сказал торгпред РФ.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012-м правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ. Два года назад страной - партнером России на ИННОПРОМе был Китай, в этом году ей станет Республика Корея.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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