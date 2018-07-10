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"Северный поток" остановят на плановый ремонт 17-31 июля

Экономика и бизнес
10 июля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Планируются работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверке систем автоматизации

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" на две недели для проведения работ по регулярному техническому обслуживанию, говорится в сообщении компании.

Работы в этом году запланированы в период с 17 по 31 июля и являются частью годового плана планово-предупредительных ремонтов.

"Регулярное техобслуживание проводится с целью обеспечения безопасной, эффективной и надежной эксплуатации газопровода "Северный поток". С момента пуска в эксплуатацию газопровод "Северный поток" обеспечил стабильную поставку природного газа в Европу. Двухнедельная остановка позволит нам поддержать наши высочайшие стандарты качества", - подчеркнул управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.

Запланированные работы по техобслуживанию являются важной частью долгосрочной стратегии Nord Stream AG по управлению целостностью газопровода. В этот период будут произведены работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверке систем автоматизации с целью обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.

Временный перерыв поставок был учтен в заявках на транспортировку газа через "Северный поток" европейским партнерам. При этом планирование работ в координации с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку позволит обеспечить поставку газа европейским потребителям в этот период по другим коридорам транспортировки.

Как сообщалось ранее, газопровод "Северный поток" в 2017 году был загружен на 93%, по нем в Европу было поставлено 51 млрд куб. м газа. Таким образом, средняя загрузка трубопроводной системы с каждым годом постоянно увеличивалась. В первые годы после ввода в эксплуатацию пропускная способность трубопровода непрерывно росла, с 0,66 млрд куб. м в 2011 году, до 11,5 млрд куб. м в 2012 году (что соответствовало 33% пропускной способности), 23,8 млрд куб. м в 2013 году (43%), 35,5 млрд куб. м в 2014 году (65%) 39,1 млрд куб. м в 2015 году (71%), 43,8 млрд куб. м в 2016 году (80%), и 51 млрд куб. м (93%) в настоящее время.

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